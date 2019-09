Um kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen wurde in Britz vor einem Wohnhaus ein blutüberströmter Mann gefunden. Er starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nähere Angaben zu Alter, oder Art der Verletzungen gab die Polizei noch nicht bekannt, aber soviel: "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", hieß es von einer Sprecherin. Die Mordkommission ermittelt in der ruhigen Wohnsiedlung im Bruno-Taut-Ring.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Tat ein Streit vorausgegangen war, konnten aber zum genauen Hergang noch nichts sagen. Zu den Hintergründen, oder wer den Mann gefunden hat, sagte die Polizei noch nichts. Medienberichte, wonach der Unbekannte niedergestochen wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen.

In das Haus, vor dem der Mann gefunden wurde, darf erstmal niemand rein, erzählt einer der Bewohner. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe er das Haus zum Einkaufen verlassen, jetzt steht er mit vollen Tüten vor der Absperrung.

Einige Anwohner erzählen, dass sie extra aus der Arbeit gekommen sind, als sie von dem Fall in den Medien gehört haben. Ihre Angst war, dass es jemand aus ihrer Familie ist, oder ein Bekannter. Die Identität des Opfers kennt hier aber niemand. (mit dpa)