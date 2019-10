In Berlin-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer am frühen Mittwochabend tödlich verunglückt. Zeugen beobachteten laut Polizei, wie der 53-jährige Mann gegen 19 Uhr die Detmolder Straße in Richtung Bundesplatz entlangfuhr. Beim Überholen wollte er wieder in seine Fahrspur einscheren, als ein Auto rückwärts ausparkte.

Dabei soll der Mann eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, wobei er stürzte und gegen den rückwärts ausparkenden VW prallte, der bereits quer auf der Fahrbahn stand.

Entgegen eines vorangegangenen Berichtes verstarb der Motorradfahrer noch am Unfallort. In der Nacht hatte es von der Polizei geheißen, der Autofahrer habe den Motorradfahrer übersehen.

Der VW-Fahrer, ein 47-Jähriger, kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Detmolder Straße am Abend zwischen Weimarische Straße und Bundesplatz für mehrere Stunden gesperrt. (Tsp)