In einer Wohnung in Berlin-Marzahn sind am Samstagabend zwei Tote entdeckt worden. Laut Polizei handele es sich bei den Leichnamen um eine 38-jährige Frau und ihre neun Jahre alte Tochter.

Die Mordkommission ermittele zum Verdacht zweier Tötungsdelikte, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Am Sonntag wurde eine Obduktion durchgeführt. Angaben zu den Ergebnissen machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, seien die beiden Leichen gegen 20 Uhr in einem mehrgeschossigen Plattenbau in der Wörlitzer Straße gefunden worden. Mutter und Tochter haben die afghanische Staatsbürgerschaft, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte. Einen Tatverdächtigen gab es demnach nicht.

Die Wohnung wurde am Sonntag von Kriminaltechnikern auf Spuren untersucht. Nach Angaben von Nachbarn lebten die mutmaßlichen Opfer erst seit kurzem in der Wohnung. Weitere Hintergründe waren am Sonntagnachmittag noch unklar. (mit dpa)