Der Fall um den angeschossenen Spätkauf-Besitzer aus der Goethestraße nimmt immer kuriosere Züge an. In der Nacht auf Mittwoch war der 35-Jährige kurz vor Mitternacht in seinem Laden durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstag teilte die Berliner Polizei in einer gemeinsamen Meldung mit der Berliner Staatsanwaltschaft mit, sie habe einen der zwei Tatverdächtigen festgenommen. Es soll sich dabei um einen 27 Jahre alten deutschen Staatsbürger handeln, der versucht haben soll, den Spätkauf auszurauben. Noch am Samstag sollte der Mann daher einem Haftrichter wegen versuchten Raubmordes vorgeführt werden.

Was war der Hintergrund der Tat?

In ersten Mitteilungen erwähnte die Berliner Polizei zum einen keinen Raub, zum anderen teilte sie mit, der polizeiliche Staatsschutz sei an den Ermittlungen beteiligt, was eine politische, religiöse oder terroristische Motivation der Tat impliziert. Jetzt bestätigte eine Sprecherin der Polizei, es handelte sich um einen versuchten Raub, zumindest bei dem nun festgenommenen Täter sei jedoch kein politischer Hintergrund erkennbar. Die Ermittlungen gegen den zweiten Täter laufen jedoch noch, dieser könnte möglicherweise arabischstämmig sein.

Weil der Spätibesitzer während des Überfalls an einer Videokonferenz auf Facebook teilnahm, wurde der versuchte Mord live übertragen. Auf der Aufnahme des Videos ist zu hören, wie ein Mann auf arabisch „Drück jetzt ab“ ruft, woraufhin die Schüsse fielen.

Der 35-Jährige Besitzer ist ein aus Syrien stammender Kurde, der in seiner Heimat gegen Islamisten und die Zentralregierung vorgegangen sein soll. Kurden in Berlin fürchteten nun, es könne sich bei der Tat um einen Racheakt arabischer Militanter handeln. Bekannte des Opfers berichteten auch, arabische Männer haben in der Vergangenheit versucht, ihn zu erpressen. Das zeigte der 35-Jährige bei der Polizei an.

Mehr zum Thema Mordkommission ermittelt Mann in Charlottenburger Spätkauf niedergeschossen

Ob es sich bei der Tat um versuchten Raub, eine politisch motivierte Tat oder doch einen Racheakt handelte, könnte klarer werden, sobald feststeht, mit wem der 27-jährige Schütze am Dienstag den Späti betrat.