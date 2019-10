Es war der 300. Tag im bislang größten Rocker-Prozess der Hauptstadt, als die Richter das mit Spannung erwartete Urteil verkündeten: Am Dienstag wurden nach fast fünfjähriger Verhandlung acht Angeklagte zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Das Landgericht sprach sieben der Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes schuldig. Der 35-jährige Kadir P., der als Rockerchef gilt, wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt.

Ein weiterer Angeklagter, der 32-jährige Kassra Z., wurde ebenfalls des Mordes schuldig gesprochen, bekam aber wegen seiner Hilfe bei der Aufklärung des Falls mit zwölf Jahren eine niedrigere Strafe. Der zehnte Angeklagte erhielt eine geringe Strafe.

Eine Überwachungskamera filmte den Überfall

Acht der Angeklagten im Rockerprozess gehörten aus Sicht der Ermittler zu einem Trupp, der Sekunden vor den Schüssen in das Wettbüro in Reinickendorf marschiert war. Der Mann an der Spitze zog eine Pistole. Fünf Sekunden später lag Tahir Ö. sterbend am Boden.

Der Anschlag ist dokumentiert. Eine Überwachungskamera hat den aus Sicht der Ermittler straff organisierten Überfall aufgenommen. Es ging nach Überzeugung der Ankläger darum, den „Führungsanspruch der Hells Angels zu verdeutlichen“.

Verzweifelt. Die Mutter von Tahir Özbek hält eine Bild ihres getöteten Sohnes auf dem Gerichtsflur. Matthias Balk/dpa

Und es sei um Rache für eine Monate zuvor erlittene Schmach gegangen. Tahir Ö. hatte in einer Rangelei vor einer Diskothek einen Hells-Angels-Türsteher mit einem Messer verletzt. Der Getroffene ist der Bruder eines der Angeklagten.

Zehn Monate später begann im November 2014 der Prozess. Eine Herausforderung für die Justiz: Bis zum Ende lief die Verhandlung unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Rocker-Boss P. und seine Gefolgsleute gaben sich meist locker und bestens gelaunt. P. nutzte jede Gelegenheit, um lachend ins Publikum zu winken. Andere lasen Zeitung oder plauderten. Zwei der Männer auf der Anklagebank hinter Panzerglas fanden es einmal so lustig, dass sie sich mit ihren Plastikbechern heiter zuprosteten.

Angeklagte prosteten sich während der Verhandlung zu

Einzig Kassra Z., der gegen seine einstigen Rocker-„Brüder“ ausgepackt hat und als Kronzeuge gilt, folgte der Beweisaufnahme interessiert. Er saß als einer der Mord-Verdächtigen in einer gesonderten Panzerglas-Box – streng bewacht, denn er steht unter Zeugenschutz. Wie die meisten anderen Angeklagten befindet er sich seit mehr als fünfeinhalb Jahren in Untersuchungshaft.

Mehrere der zumeist bulligen Männer auf der Anklagebank hatten erklärt, dass es keinen Tötungsplan gegeben habe. Sie hätten Tahir Ö. „eine Ansage“ machen wollen, ihn „klein machen“ und möglicherweise auch schlagen wollen. Seine Tötung aber sei nicht vorgesehen gewesen. Eine solche Anordnung habe es nicht gegeben.

Ein Prozess, dessen Kosten auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt werden. Das Gericht befragte 346 Zeugen und 26 Sachverständige. Um die 15 Mal stellten Verteidiger Befangenheitsanträge gegen Richter.

Das Verfahren zog sich auch in die Länge, weil um Fehler der Polizei diskutiert und gestritten wurde. Schließlich hielt das Landgericht den Ermittlern im Sommer 2018 in einem rechtlichen Hinweis vor, das Landeskriminalamt habe erfahren, dass es zu einem Anschlag kommen könnte, aber keine ausreichenden Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen drei Beamte wegen Totschlags durch Unterlassen ein.

Auch wenn es nun zu einem Urteil kommt, ist der brisante Fall längst nicht abgeschlossen: Es wird mit Rechtsmitteln gerechnet. Dann müsste der Bundesgerichtshof (BGH) die Entscheidung überprüfen. Zudem wird nach weiteren mutmaßlichen Komplizen gefahndet.