Neukölln kommt nicht zur Ruhe. Einen Tag nach dem schweren Brand in einer Garage mit sechs Verletzten hat schon wieder ein Auto gebrannt. Ein Taxifahrer bemerkte den Brand an einem Transporter in der Bouchéstraße, das auf ein Wachschutzunternehmen zugelassen ist. Wieder geht die Polizei von einer Brandstiftung aus, der Staatsschutz ermittelt. Handelt es sich um eine Serie?

Bereits in der Nacht Montag hatten in einer offenen Garage sechs Autos gebrannt und durch die starke Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen. Auf Tagesspiegel-Anfrage erklärte die Polizei, dass alles für „vorsätzliche Brandstiftung“ spräche. Hinweise auf eine politische Tat gebe es in diesem Fall bislang nicht.

Kurz vor 3 Uhr wurden dem Notruf brennende Autos auf einem überdachten Mieterparkplatz in der Buschkrugallee Ecke Jahnstraße gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Betroffen waren ein Toyota, ein Kia, ein VW, ein Renault, ein Mercedes, zwei BMW, ein Quadro und zwei Mopeds. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung mussten sämtliche Mieter mehrerer Gebäude ihre Wohnungen verlassen.

Sechs Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Drei Wohnungen wurden durch den Rauch so beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar waren. Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen im Gebäude in der Jahnstraße im Ortsteil Britz belüftet, wie die Feuerwehr twitterte.

50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

In der Hauptstadt werden durch nächtliche Brände immer wieder Fahrzeuge beschädigt oder zerstört. In der selben Nacht brannte in der Karl-Marx-Straße in Neukölln ein weiteres Auto, verletzt wurde dabei niemand. Auch am vergangenen Wochenende brannte schon ein Auto in Neukölln. In allen Fällen ermittelt das Branddezernat des Landeskriminalamtes.

Von linken Aktivisten und Betroffenen wurden die Brände in Zusammenhang mit einer jahrelangen Serie rechtsextremistischer Brandanschläge gebracht. Hinweise darauf hat die Polizei bislang keine. (Tsp)