Wenige Tage nach dem Überfall einer bewaffneten Männergruppe auf einen Bruder von Clanboss Arafat Abou-Chaker vor einem Backshop in Berlin-Neukölln ist es an derselben Stelle erneut zu einem massiven Angriff gekommen.

Mehrere mit Baseballschläger, Machete und Pfefferspray bewaffnete Männer gingen am Sonntagnachmittag in einen Backshop in der Karl-Marx-Straße auf Kontrahenten los und verletzten sie, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei prüft, ob kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans beteiligt waren und ob die beiden Angriffe zusammenhängen.

Gegen 17.20 Uhr stürmten die Männer den Angaben zufolge am Sonntag in den Backshop und griffen einen 44-Jährigen an. Der Mann wurde verletzt, ebenso wie ein anderer Mann im Alter von 49 Jahren.

Einige Angreifer flüchteten zu Fuß, andere mit einem Auto. Den Wagen fand die Polizei kurz darauf an einer Straßenecke und beschlagnahmte darin liegende Waffen. Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte in der Nähe.

Angriff auf Bruder von Arafat Abou-Chaker

Am vergangenen Mittwoch hatten zehn Männer vor demselben Backshop in der Karl-Marx-Straße mit Machete und Reizgas den 50-jährigen Abou-Chaker-Bruder angegriffen und auf ihn eingeprügelt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Eine Gruppe von mehr als 100 Personen mischte sich in den Polizeieinsatz ein, zwei Männer sollen wiederum die Angreifer attackiert haben. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, die Menge im Zaum zu halten.

Mehr zum Thema Clan-Mitglied in Neukölln angegriffen Zehn Männer attackieren Abou-Chaker-Mann mit Machete und Reizgas

Zeugen weigerten sich, auszusagen. Ein 47 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen. Das attackierte Clan-Mitglied erlitt eine Platzwunde am Kopf. (dpa,Tsp)