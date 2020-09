Radfahrerin bei Unfall in Berlin-Tiergarten leicht verletzt In Tiergarten hat sich am frühen Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin ereignet. Nach Beobachtungen eines Zeugen fuhr ein Auto an der Kreuzung Ebertstraße Ecke Lennéstraße eine Radlerin an, die die Lennéstraße in Richtung Potsdamer Platz überquerte. Sie stürzte dabei auf die Fahrbahn. Während ein Lkw, der aus Richtung Brandenburger Tor kam und offenbar ebenfalls nach rechts in die Lennéstraße abbiegen wollte, an einer Kreuzung anhielt, erfasste die Ford-Fahrerin, die ihm entgegen kam, beim Linksabbiegen die Radfahrerin, berichtete der Augenzeuge.



Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale war die Lennéstraße in Richtung Charlottenurg zwischen Ebertstraße und Auguste-Hauschner-Straße zwischenzeitlich wegen des Unfalls gesperrt.



Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde die Radfahrerin bei dem Unfall an der Lennéstraße leicht verletzt. Ein Pkw habe sie angefahren. Sie habe Schürfwunden erlitten und sei zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht worden. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Radfahrerin sei die Vorfahrt genommen worden.