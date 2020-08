Mann muss nach Angriff im Treptower Park notoperiert werden

Ein 56-Jähriger ist am Montag im Treptower Park so schwer angegriffen worden, dass er notoperiert werden musste. Am Morgen betrat der Mann mit Verletzungen an Armen, Beinen und dem Kopf eine Arztpraxis in der Elsenstraße, Angestellte alarmierten die Polizei.

Der Verletzte sagte den Beamten, er sei im Park angegriffen worden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, notoperiert und blieb dann in stationärer Behandlung. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung werden in der Polizeidirektion 6 geführt.