Eine Tote nach Wohnungsbrand in Charlottenburg In Berlin-Charlottenburg ist eine 80-jährige Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben. Im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Gervinusstraße seien zuvor Möbel in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Freitag auf Twitter mit.



Nach Angaben der Polizei bemerkten Bewohner des sechsgeschossigen Wohnhauses in der Nacht zum Freitag den Rauch und öffneten gewaltsam die Tür der brennenden Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung haben sie die Wohnung jedoch nicht betreten können. Die eintreffende Feuerwehr konnte die Frau nur noch leblos bergen.



16 Bewohnerinnen und Bewohner retteten sich aus dem Gebäude. Der Einsatz dauerte bis zum frühen Freitagmorgen an, 54 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar.



Am frühen Morgen brannte zudem ein Kiosk am S-Bahnhof Hackescher Markt in Berlin-Mitte. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, standen rund zehn Quadratmeter Fläche auf dem Vorhof in Brand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)