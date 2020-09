Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Samstag erneut zwei größere illegale Partys in Mitte aufgelöst. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, hatten sich im James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel sowie im Weinbergspark in der Nähe des Rosenthaler Platzes „bis zu 300 Personen in Partystimmung und mit viel zu wenig Abstand“ versammelt.

Polizei und Ordnungsamt räumten die Partys. Dabei sei es zu kleineren Ausschreitungen gekommen, erklärte der Polizeisprecher.

Demnach zündeten Feiernde Pyrotechnik und warfen Flaschen auf die Einsatzkräfte. Ein Polizist sei leicht verletzt worden. Zur Zahl der Anzeigen und Verstöße machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Festnahmen habe es nicht gegeben. Der Einsatz dauerte bis 2.30 Uhr.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten zahlreiche Menschen am Spreeufer gefeiert, die Polizei löste die Partys auf. (Tsp, dpa)