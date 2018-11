Wilde Verfolgungsjagd in Reinickendorf: Polizisten erkannten am Donnerstag einen polizeibekannten 15-Jährigen beim Autofahren, obwohl dieser keinen Führerschein hat. Gegen 12.30 Uhr wollten die Zivilbeamten ihn in der Residenzstraße anhalten, woraufhin er mit einem Nissan und zwei ebenfalls 15-jährigen Insassen flüchtete.

Bei der anschließenden Verfolgung kam es dann in der Emmentaler Straße zu einem Unfall. Der Nissan-Fahrer fuhr auf einen BVG-Bus der Linie 129 auf, dann gegen einen parallel fahrenden Polizeiwagen, woraufhin dieser gegen ein parkendes Auto geschoben wurde. Der Fahrer und ein Beifahrer flüchteten, konnten aber wenig später festgenommen werden. Einer der Beifahrer wurde bei der Festnahmeleicht am Knie verletzt.

Der junge Fahrer wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen. Der Wagen, an dem sich gestohlene Kennzeichen befanden, habe er kurz zuvor von einem Mann gekauft. Der Verkehrsermittlungsdienst hat den Fall übernommen. (Tsp)