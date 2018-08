In Friedrichshain wurde am Samstagabend eine Familie in ihrem Auto angegriffen. Nach Polizeiangaben war die Familie – eine 32-jährige Frau mit ihrem Mann und dem 11-jährigen Sohn – gegen 18.45 in der Rigaer Straße unterwegs, als plötzlich drei Personen neben dem Auto auftauchten und sie beleidigten.

Einer der Angreifer soll durch die offenen Autofenster Cola geschüttet, ein anderer mit einem Gegenstand auf die Heckscheibe eingeschlagen haben. Die Familie alarmierte die Polizei und der 11-jährige erkannte einen 17-Jährigen als einen der Täter wieder.

Offenbar geht die Fahrerin davon aus, dass es sich bei dem Grund für den Angriff um einen Aufkleber auf der Heckscheibe des Autos handeln könnte. Das teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Nach Informationen der "B.Z." handelt es sich dabei um einen Aufkleber der Band Frei.Wild.

Vermutlich politischer Hintergrund

Die Südtiroler Band ist bei Rechtsradikalen beliebt und deshalb höchst umstritten. Zwar distanziert sie sich offiziell von rechtsextremen Positionen und will als unpolitisch wahrgenommen werden. Sänger Philipp Burger jedoch war Mitglied in der rechtspopulistischen Partei Die Freiheitlichen und spielte in der bei Neonazis beliebten Band Kaiserjäger.

Der Staatsschutz ermittelt nun, ob der Angriff politisch motiviert war. Die Rigaer Straße gilt als Zentrum der Linksextremen in Berlin, zudem zogen am Samstag 700 Neonazis durch Friedrichshain und Lichtenberg. Auch Tausende Gegendemonstranten protestierten, konnten den Demonstrationszug jedoch nicht aufhalten. Tsp