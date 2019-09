Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte in Berlin-Schöneberg versucht, einen Stolperstein aus dem Boden zu entfernen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde dabei die Messingkappe des Steins in der Crellestraße (Ecke Kolonnenstraße) beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zum Gedenken an im Holocaust ermordete Menschen gibt es in ganz Deutschland und europaweit etwa 73 000 Stolpersteine an Orten, an denen sie lebten. Auf den Gedenksteinen sind die Namen, das Geburtsdatum sowie das Datum der Deportation und (wenn bekannt) das Datum des Todes eingraviert. (dpa)