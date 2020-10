Mit einer großen Kampagne in den sozialen Medien war er wochenlang gesucht worden, nun ist klar: Der 39-jährige Familienvater Tim W. ist tot.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe ein Passant am Donnerstag gegen 15 Uhr eine tote Person am Salzufer, Ecke Englische Straße in Charlottenburg gefunden. Die Leiche habe in einem Gebüsch gelegen.

Am Freitag sei der Tote als der vermisste 39-Jährige identifiziert worden. Nach Polizeiangaben liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Am 25. September hatte die Polizei erstmals um Hinweise zu dem verschwundenen Mann gebeten. Er war demnach seit den frühen Morgenstunden des 23. September vermisst, nachdem er zuvor in der Charité in Mitte war.

Zeugen sahen ihn zuletzt gegen 7.40 Uhr nahe dem Hauptbahnhof und dem Bundeskanzleramt. Er soll ein Messer in der Hand gehalten haben und wies eine blutende, verbundene Wunde am linken Arm auf. Kurz darauf habe er zuletzt mit Angehörigen telefoniert.

Familie und Freunde von Tim K. hatten in den vergangenen Wochen intensiv um Hinweise gebeten und selbst Suchaktionen gestartet. (Tsp)

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier.

Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de