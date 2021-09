In Berlin-Weißensee soll am Dienstagmorgen ein Mann getötet worden sein. Gegen 10 Uhr war nach Auskunft der Polizei in einer Grünanlage in der Stadtrandsiedlung Malchow die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Umstände wiesen auf ein Tötungsdelikt hin, sagte einer Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel.

Ein Tatverdächtiger wurde nach Tagesspiegel-Informationen in einer Wohnung in der Zingster Straße in Hohenschönhausen festgenommen und der 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) übergeben worden.

Die Feuerwehr war um 10.20 Uhr von Passanten alarmiert worden, die die Leiche in einem Gebüsch entdeckt haben sollen. Am späten Vormittag rückten Spezialisten der Kriminaltechnik an, um Spuren zu sichern.