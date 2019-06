In Berlin-Tiergarten hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem Radfahrer ereignet. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, seien Rettungskräfte um kurz nach acht Uhr in die Tiergartenstraße alarmiert worden. Ein Radfahrer sei laut Feuerwehr von einem Lkw angefahren worden. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Verkehrsthemen. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Unklar ist, wie schwer die Person verletzt wurde. Der Unfall geschah laut Feuerwehr auf Höhe der Clara-Wieck-Straße. Die "B.Z." berichtet, bei dem Verletzten handle es sich um einen 35-jährigen Radfahrer, der von einem 40-Tonner-Kipper erfasst wurde.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Erst am Montag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Pankow ereignet. Laut Polizei erfasste ein Autofahrer auf der Otto-Braun-Straße Ecke Greifswalder Straße eine 36-Jährige Radfahrerin. Den Ermittlern zufolge kam der 31-Jährige der Radlerin auf dem Radwegstreifen beim Rückwärtsfahren entgegen und erfasste sie mit dem Heck. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. (Tsp)