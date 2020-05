Ein Mann ist in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Brandenburg getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Stadt Zehdenick (Landkreis Oberhavel) nördlich von Berlin. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob Opfer und Tatverdächtiger Bewohner der Unterkunft waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen stünden am Anfang, sagte der Sprecher. (dpa)