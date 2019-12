Eine 23-Jährige wurde am vergangenen Freitag von ihrem Freund in ihrer gemeinsamen Neuköllner Wohnung erschlagen. Gegen den 24-jährigen mutmaßlichen Täter wurde nun Haftbefehl erlassen. Zeugen riefen am vergangenen Freitagnachmittag die Polizei zu der Wohnung im Kormoranweg in Buckow. Die Frau war bereits tot, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie nahmen den Tatverdächtigen fest. Weitere Details gab die Polizei am Sonntag noch nicht bekannt. (Tsp/dpa)