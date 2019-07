Am frühen Mittwochabend hat es in Berlin einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben: Eine Radfahrerin geriet unter einen VW Touran und wurde tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr in der Krummen Straße, Ecke Schillerstraße in Charlottenburg, am Übergang von einer Spielstraße in eine Tempo-30-Zone. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Abend einen entsprechenden Bericht der BZ.

Der BZ zufolge wurde die Frau von der linken Seite des Autos angefahren und geriet unter das Fahrzeug. Anwohner hätten noch mit Wagenhebern versucht, den Touran anzuheben und die Frau zu retten. Die Bergung sei aber erst der Feuerwehr geglückt. Trotz des Einsatzes von Notarzt und Sanitätern sei das Unfallopfer noch am Unfallort verstorben. Ein Sprecher der Polizei konnte am Abend keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen.

Mehr zum Thema Verkehr Immer mehr tödliche Fahrradunfälle

Die Zahl der getöteten Radfahrer geht immer weiter immer weiter nach oben. Im vergangenen Jahr gab es einen Zuwachs von 16,5 Prozent, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.