Unfall in Mitte – Sechsjährige schwer verletzt E-Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr stößt mit Auto zusammen

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit dem E-Löschauto der Berliner Feuerwehr ist ein sechs Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Feuerwehrmann wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen an der Kreuzung Alexanderstraße/Magazinstraße leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr kamen beide in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zu dem Unfallhergang.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr bei Rot auf die Kreuzung. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge und die weiteren Insassen des Feuerwehrwagens blieben unverletzt. Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei dem anderen Auto um einen Wagen der chinesischen Botschaft.

Auf Twitter war ein Foto der stark beschädigten Fahrzeuge zu sehen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Feuerwache in der Voltairestraße.

Das große und schwere Löschfahrzeug wird seit Ende 2020 erprobt. Mit reinem Akkubetrieb soll es bis zu eineinhalb Stunden unterwegs sein können. Beim Löschen von Bränden soll die gesamte Technik samt den Pumpen, die den hohen Druck für Schläuche und Spritzen erzeugen, von Elektromotoren angetrieben werden. Der Akku wird in der Bereitschaftszeit auf der Feuerwache über ein Schnellladesystem geladen. Außerdem hat das Fahrzeug einen Dieselmotor, der bei langen Einsätzen den nötigen Strom erzeugt.

Die Kosten dieses völlig neu entwickelten Feuerwehrautos beliefen sich auf 1,8 Millionen Euro. Ab Februar 2021 erfolgte eine 13-monatige Testphase in Berlin, in der das Fahrzeug etwa 1600 Mal zu Einsätzen gefahren sei, hieß es bei einer Bilanz-Pressekonferenz im September. (mit dpa)

