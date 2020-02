In Friedrichshain ist am Freitagabend ein Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 61-Jähriger gegen 19.50 Uhr mit einem Taxi den Platz der Vereinten Nationen und fuhr den Mann an, der vom Mittelstreifen aus die Straße überquerte.

Eine Notärztin und weitere Rettungskräfte versorgten ihn zunächst am Ort und brachten ihn dann zur Behandlung in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Fußgänger soll es sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei um einen 49 Jahre alten Mann handeln.