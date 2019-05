Die vermisste Frauenärztin aus Friedrichshagen ist tot. Ihre Leiche wurde am Freitagabend in einem Haus in Mahlsdorf aufgefunden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Mit der Veröffentlichung ihre Fotos suchte die Berliner Polizei zuvor nach der 55-jährigen . Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei verließ Britta L. am Dienstag, den 14. Mai 2019 letztmalig ihre Wohnung in der Bölschestraße.

Höchstwahrscheinlich ist sie mit ihrem roten Cabrio, ein Mini Cooper mit schwarzem Faltdach und dem Kennzeichen B-BL 2463, unterwegs. Bisher fehlt von ihr jede Spur. Britta L. betreibt eine private Frauenarztpraxis in Mahlsdorf-Süd.