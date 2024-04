Polizei lässt Diebe laufen Berlinerin verfolgt gestohlenes Fahrrad per GPS bis nach Litauen

Fahrraddiebstahl gehört zum Alltag in Berlin. Allein 2023 wurden pro Tag 78 Fahrräder in Berlin gestohlen. Das zeigt die Kriminalitätsstatistik der Berliner Polizei für das vergangene Jahr. In der Neuköllner Wildenbruchstraße kam es am Mittwoch jedoch zu einem besonderen Diebstahl. Anastasia R. hatte ihr Rad mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Mit dessen Hilfe konnte sie dabei zuschauen, wie Kriminelle ihr Rad über Polen nach Litauen brachten.