Polizei nimmt Ex-Partner fest 35-Jährige auf Gehweg in Berlin-Kreuzberg lebensgefährlich mit Messer verletzt

Eine 35-Jährige ist am Samstagmittag in Berlin-Kreuzberg lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Bei dem Angreifer soll es sich um den 41 Jahre alten Ex-Partner der Frau handeln, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann seine Ex-Freundin gegen 13.50 Uhr auf dem Gehweg der Ritterstraße Ecke Jacobikirchstraße abgepasst haben. Dann sei es zum Streit zwischen den beiden gekommen, in dessen Folge der 41-Jährige mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben soll, teilte die Polizei weiter mit.

Die 35-Jährige flüchtete in einen nahegelegenen Supermarkt, wo Passanten und Mitarbeitende Erste Hilfe leisteten. Anschließend wurde die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste sofort operiert werden.

Im Verlauf der Ermittlungen gelang es, den Tatverdächtigen mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften in der Wohnung einer Angehörigen ausfindig zu machen und festzunehmen. Der 41-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)