Polizei prüft Indymedia-Post Bekennerschreiben nach Angriff auf Gewerkschaftsautos in Berlin aufgetaucht

Nach einem Angriff auf zwei Fahrzeuge der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin-Schöneberg ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Internet-Plattform „Indymedia“ schrieben Unbekannte, sie hätten in der Nacht zum 5. Februar zwei Autos der GdP „mit Parolen besprüht, die Scheiben eingeschlagen und Feuerlöscher im Innenraum entleert“.

Von der Polizei hieß es am Mittwoch dazu, das Schreiben werde in die Prüfungen einbezogen und auf seine Echtheit überprüft. Die Ermittlungen laufen beim für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsschutz.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Polizei hatte am Montag berichtet, dass ein Hauswart am Morgen die Beschädigungen und Schmierereien an den Fahrzeugen bemerkt habe. Auf Fotos, die die Gewerkschaft auf X (vormals Twitter) veröffentlichte, waren auf beiden Autos rote Schriftzüge mit den Worten „Rassismus tötet“ und „ACAB“ zu sehen. Die Abkürzung „ACAB“ steht für „All cops are bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde).

Die Täter waren wahrscheinlich am Wochenende am Werk, weil die beiden Fahrzeuge an der Geschäftsstelle der Gewerkschaft abgestellt waren, wie es von der Polizei hieß. (dpa)