Bei einem nächtlichen Treffen von mehreren Männern in Charlottenburg sind auf offener Straße Schüsse gefallen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nach Angaben von Zeugen sollen demnach gegen 0.45 Uhr drei Fahrzeuge - ein BMW, ein Mercedes und ein Smart - in der Nürnberger Straße zwischen Augsburger Straße und der Tauentzienstraße am Fahrbahnrand gehalten haben. Die Insassen der Autos, mehrere Männer, sollen ausgestiegen sein und sich begrüßt haben.

Ein Fußgänger habe sich genähert und aus einer scharfen Waffe mehrere Schüsse in Richtung der Ankommenden abgefeuert. Die Polizei hat in der Nürnberger Straße entsprechende Projektile gefunden, bestätigte eine Sprecherin dem Tagesspiegel.

Auch ein Verkehrsschild weise eine Delle auf. Kriminaltechniker prüften nun vor Ort, ob sie durch einen Schuss entstanden sein könnte.

Die Personen, die in den Autos saßen, blieben bislang unbekannt und sollen in Richtung Augsburger Straße zu Fuß geflüchtet sein. Der mutmaßliche Schütze ist ebenso unbekannt und soll in Richtung Tauentzienstraße davongelaufen sein.

Die Fahrer des BMWs und des Smarts, beide 28 Jahre alt, wurden wenig später in der Nähe durch alarmierte Polizisten angetroffen. Beide gaben an, keine Angaben zu dem Vorfall und den Beteiligten machen zu können. Mehrere Berliner Medien spekulieren, dass es sich erneut um einen Streit im Clanmilieu gehandelt haben könnte.

Ob jemand verletzt wurde, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Die Nürnberger Straße war bis in den Sonntagmorgen hinein gesperrt. (Tsp)