In Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht zu Montag an verschiedenen Orten Schüsse gefallen und zwei Männer verletzt worden. Jedes Mal soll der Schütze seinen Opfern ins Bein gefeuert haben. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und sucht den mutmaßlichen Täter.

Die Polizei geht offenbar davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Zunächst soll am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr ein Mann angeschossen worden sein. Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend von zwei Schüssen im Norden des Ortsteils Rummelsburg an der Lichtenberger Brücke.

Einige Zeit später gegen 0 Uhr sollen eineinhalb Kilometer weiter östlich in Friedrichsfelde wieder Schüsse gefallen sein. Dort soll nach Angaben von Rettungskräften ein 27 Jahre alter Mann verletzt worden sein. An einer Hauseingangstür in der Köpitzer Straße waren mehrere Einschusslöcher zu sehen.

Einschüsse an einer Tür in der Köpitzer Straße in Alt-Friedrichsfelde. Foto: Dominik Totaro

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Einsatzkräften an und riegelte beide Tatorte ab, die Beamten hatten Maschinenpistolen dabei. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde zwischenzeitlich angefordert. Die B1 war zeitweilig von Friedrichsfelde in Richtung Osten gesperrt worden, mit einem Hubschrauber suchte die Polizei die Gegend ab.

Die ersten Schüsse fielen Augenzeugen zufolge in der Skandinavischen Straße unterhalb der Lichtenberger Brücke, nordöstlich vom Bahnhof Lichtenberg. Der zweite Fall ereignete sich im Wohngebiet an der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde, Am Tierpark.

Die Polizei rückte mit Maschinenpistolen an. Foto: Dominik Totaro

Offiziell konnte die Polizei in der Nacht zunächst lediglich bestätigen, dass ein größere Einsatz laufe und zwei Personen verletzt worden seien. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben alarmiert worden, weil Schüsse gefallen und eine Person verletzt worden sein soll.

Bei dem ersten Opfer handelt es sich um einen Mann, er war am Bein unterhalb des Knies verletzt worden. Ersthelfer haben das Bein mit einem Gürtel abgebunden, um die Blutung zu stoppen, bis der Rettungsdienst eintraf. Sie berichteten von Schüssen. Ob der Mann tatsächlich ins Bein geschossen wurde, dafür gab es in der Nacht vorerst keine offizielle Bestätigung von Polizei und Feuerwehr.

Polizisten suchten das Umfeld des Tatorts nach Spuren ab. Foto: Dominik Totaro

Auch die Kriminalpolizei war vor Ort, Beamte suchten den Bereich rund um den Tatort nach Spuren ab. Mit Taschenlampen prüften die Einsatzkräfte Gehweg und Büsche – augenscheinlich, um die Projektile oder Reste der Patronenhülsen zu finden.

Die Augenzeugen berichteten auch, dass der mutmaßliche Täter zu Fuß über die Brücke, also die Bundestraße 1 und 5, geflüchtet sein soll. Im zweiten Fall berichteten Augenzeugen davon, dass es laut geknallt habe - wie bei Silvesterböllern. Auch hier sollen mehrere Schüsse gefallen sein.