Polizei sucht Tatverdächtigen Landfriedensbruch und Angriff auf Polizisten in Berlin-Schöneberg

Mit der Veröffentlichung eines Fotos hofft die Berliner Polizei einen bislang unbekannten Mann zu identifizieren. Er soll am 08. August 2021 an einem schweren Landfriedensbruch auf einem Spielplatz in der Mansteinstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg beteiligt gewesen sein. Dabei soll er einen Polizisten mit einem Faustschlag schwer im Gesicht verletzt haben.

Zuvor war es zu polizeilichen Maßnahmen am Rande einer Versammlung der linksalternativen Szene gekommen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 30-40 Jahre

schlanke Gestalt, kurze Haare oder Glatze

längliches Gesicht mit großen Ohren und langer Nase

Bekleidung: schwarzes Basecap, schwarzer Kapuzenpullover mit langem Arm

schwarze Sneaker mit schwarzer Sohle, schwarze Socken, schwarze knielange Hose

schwarzer Rucksack mit weißem/hellem Schriftzug auf Vorderseite

Wer Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann, richte Hinweise an das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes unter den Telefonnummern (030) 4664-952310 (während der Bürodienstzeit) und (030)-4664-909909 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an LKA52@polizei.berlin.de.

Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache der Polizei Berlin nutzen.