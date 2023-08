Auto überschlug sich Berliner Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Neukölln

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag, dem 4. August 2023, in Berlin-Neukölln sucht die Polizei Berlin dringend nach Zeugen. Das teilte die Behörde mit.

Gegen 7.15 Uhr kollidierte ein Auto auf der Ballinstraße mit einem geparkten Pkw. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Auto wegen des Aufpralls und erzeugte einen hohen Sachschaden.

Der oder die Verdächtige entfernte sich daraufhin umgehend vom Unfallort. Nach Informationen der Polizei sollen kurz darauf mehrere Personen am Unfallort vorbeigefahren sein.

Sie möchte daher wissen, wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Angaben zum Ablauf des Vorfalls oder zur Person am Lenkrad machen kann.

Hinweise können an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion in der Wedekindstraße 10 gegeben werden. Alternativ können Sie auch die Rufnummer (030) 4664-572438, die Mailadresse an Dir5K23@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.