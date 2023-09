Polizei vermutet Brandstiftung Wohnwagen und Wohnmobile brennen in Berlin-Marzahn

Am frühen Sonntagmorgen sind Polizei und Feuerwehr zu mehreren brennenden Fahrzeugen nach Berlin-Marzahn gerufen worden. Ein Passant hatte gegen 3.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Märkischen Allee an einem Wohnwagen Flammen entdeckt, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Wenig später sah der Zeuge demnach, dass auch zwei Wohnmobile in der Nähe brannten.

Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte laut Polizei aber nicht mehr verhindern, dass der Wohnwagen und ein Wohnmobil ausbrannten und das zweite Wohnmobil stark beschädigt wurde. In der Nähe entdeckten die Einsatzkräfte außerdem noch mehrere brennende Mülltonnen und löschten auch hier das Feuer. Menschen wurden nicht verletzt.

Bei der Suche nach möglichen Tatverdächtigen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sie blieb aber erfolglos. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.