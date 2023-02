Polizeibeamte in Neukölln alarmiert Remmo-Clan feiert Hochzeit mit 500 Gästen, Luxusautos und Nötigung auf der Autobahn

Die bekannte Berliner Großfamilie Remmo soll am Donnerstagabend nach Tagesspiegel-Informationen im Rahmen einer Hochzeitsfeier in Neukölln erneut mit der Polizei in Konflikt geraten sein.

Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Demnach sollen Clanmitglieder mit mehreren Luxusautos durch eine ungewöhnliche Fahrweise auf der Stadtautobahn A100 aufgefallen sein.

Polizeibeamte hätten nach der Abfahrt Grenzallee einen Rolls-Royce mit dem Brautpaar kontrolliert. Bei den weiteren Fahrzeugen habe es sich unter anderem um einen Audi R8, einen Porsche sowie mehrere Lamborghini gehandelt.

Einige der Fahrer hätten ihre Autos abgestellt und seien zu Fuß weitergelaufen, andere hätten die Auseinandersetzung mit den Einsatzkräften gesucht. Anschließend sollen Polizeiautos die Hochzeitsgesellschaft zum Zielort begleitet haben, wo es ein unangemeldetes Feuerwerk gegeben haben soll.

Polizei wegen Nötigung alarmiert

Ein Polizeisprecher bestätigte dem Tagesspiegel am Freitagmorgen, dass Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr wegen des Verdachts einer Nötigung auf der Stadtautobahn an der Abfahrt Tempelhofer Damm alarmiert wurden.

500 Gäste waren laut Polizeiangaben etwa bei der Hochzeitsfeier in der Nobelstraße vor Ort

Die Beamten seien auf mehrere Luxusfahrzeuge gestoßen, die im Bereich der Grenzallee in Neukölln wieder von der Stadtautobahn abgefahren sein sollen. Dann hätten die Einsatzkräfte „die Fahrzeuge vor einem Etablissement an der Nobelstraße“ gesichtet. Dort habe „eine Hochzeit mit rund 500 Personen“ stattgefunden.

Der Sprecher gab nicht an, ob es sich bei den Hochzeitsgästen um Mitglieder des Remmo-Clans handelte. Er ergänzte jedoch, dass daraufhin in der näheren Umgebung verstärkt Streifenpolizisten eingesetzt worden seien, um bei eventuellen Vorkommnissen schnell eingreifen zu können. Es habe aber keine weiteren Vorfälle gegeben.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten seien „gegen 1 Uhr zu Ende gegangen“. Der Polizeisprecher konnte auch nicht bestätigen, dass es bei der Feier ein unangemeldetes Feuerwerk gegeben hat.

