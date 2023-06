Polizeieinsatz in Berlin-Schöneberg Streit zwischen Ex-Partnern eskaliert – zwei Männer mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Schöneberg sind am Donnerstagabend zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, war gegen 19.15 Uhr ein ehemaliges Paar an der Kreuzung Prellerweg Ecke Priesterweg in Streit geraten.

Eine 30-Jährige habe demnach wegen einer vorangegangenen Beziehung mit einem 40-Jährigen Geld von diesem gefordert. Dieser habe sich aber geweigert, woraufhin die Frau zwei Männer zur Verstärkung geholt habe. Einer von ihnen – ein 30-Jähriger – soll auf den ehemaligen Lebensgefährten der Frau zugegangen sein und ihm Stichverletzungen zugefügt haben.

Der 40-Jährige soll dann wiederum das Messer an sich genommen und dem Angreifer ebenfalls Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend habe sich der 30-Jährige das Messer nach Polizeiangaben wieder zurückgeholt. Der verletzte 40-Jährige flüchtet auf eine öffentliche Toilette, wo Polizeikräfte ihn fanden und erstversorgten.

Beide Männer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 40-Jährige musste notoperiert werden. Derweil brachten Beamte die 30-jährige Frau ins Gewahrsam. Dieses konnte sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)