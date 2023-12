Polizeieinsatz in Berliner Geflüchtetenunterkunft Jugendliche bespucken und schlagen Sicherheitspersonal

Die Berliner Polizei ist an Heiligabend zu einem Einsatz in die Geflüchtetenunterkunft in der Freienwalder Straße in Alt-Hohenschönhausen ausgerückt. Sicherheitsmitarbeiter der Unterkunft alarmierten die Polizei und gaben an, durch drei Jugendliche bespuckt und geschlagen worden zu sein. Zuvor hätten sie die jungen Männer aufgefordert, nicht in der Unterkunft zu rauchen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden einem 17-jährigen Tatverdächtigen im Laufe des Einsatzes Handschellen angelegt, weil er gegenüber den Einsatzkräften aggressiv geworden sei. Auch ein 15-jähriger Verdächtiger habe die Polizeikräfte geschlagen und versucht, sie zu beißen.

Nachdem die Jugendlichen erkennungsdienstlich behandelt worden waren, wurden sie von der Polizei entlassen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter wurden zwar verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizeikräfte blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. (Tsp)