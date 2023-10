Polizeieinsatz Mann in Berlin-Reinickendorf durch Schuss verletzt

In Berlin-Reinickendorf ist ein Mann in der Nacht zu Freitag durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 39-Jähriger gegen 2.30 Uhr mit einem Unbekannten an der Greenwichpromenade in Streit geraten sein. Dabei soll sich ein Schuss aus der vermeintlichen Schusswaffe des unbekannten Mannes gelöst und den 39-Jährigen am Bauch getroffen haben.

Anschließend soll der Unbekannte geflüchtet sein. Der Verletzte ging selbst in ein Krankenhaus. Weitere Details sind unklar. Die Polizei ermittelt. (Tsp)