Polizisten in Berlin-Neukölln attackiert Bei Einsatz wegen Pyrotechnik mit Steinen und Stöcken beworfen

Bei einem Einsatz wegen des Abbrennens von Pyrotechnik sind Polizisten am Dienstagnachmittag in Neukölln angegriffen und mit Steinen, Stöcken und Pyrotechnik beworfen worden. Laut Polizeiangaben flüchteten etwa zehn Personen in verschiedene Richtungen, als die alarmierten Beamten in der Sonnenallee eintrafen. Die Polizisten konnten einen 14-jährigen mutmaßlichen Verdächtigen festnehmen.

Als sie den Jugendlichen zum Einsatzwagen führten, versammelten sich etwa 30 Personen um sie herum. Laut Polizeiangaben wurden die Beamten so bedrängt, dass der 14-Jährige flüchten konnte. Dieser konnte von den Polizisten jedoch erneut ergriffen werden. Beim Anlegen der Handfessel wurden die Beamten von Unbekannten bedrängt. Nach der Androhung eines Reizgaseinsatzes entfernten sich die Unbekannten, warfen dann aber mit Steinen, Stöcken und Pyrotechnik. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach der Personalienfeststellung wurde der Jugendliche von seiner Mutter bei einem Polizeiabschnitt abgeholt. Eingeleitet wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Zur Startseite