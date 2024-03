Pollenflug in Berlin Diese Orte sind besonders betroffen – was Allergiker tun können

Schnief hier, schnief da: Es niest, hustet und tränt in der Hauptstadt. Das liegt nicht nur an Viren, sondern auch an ersten Allergien – es fliegen wieder Pollen durch Berlin. Der Tagesspiegel hat mit einem Experten gesprochen, was jetzt zu tun ist: Er verrät, an welchen Orten die Belastung in Berlin besonders hoch ist – und, welche beliebten Gegenmittel gar nicht gegen die Allergie helfen.