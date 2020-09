Sie soll das "Potenzial für ein Super-Spreading-Ereignis" haben: Nach einer Sexparty in Berlin-Mitte haben sich womöglich eine oder mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus dem Wochenbericht des Bezirksamtes hervor, den Bürgermeister Stephan von Dassel und Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe am Donnerstag veröffentlichten.

Genauere Angaben zur Zahl der Teilnehmenden und möglichen Infizierten machte der Bezirk zunächst nicht. Die Party fand demnach in der 35. Kalenderwoche statt, also Ende August.

Für diesen Zeitraum habe das Gesundheitsamt Mitte für insgesamt 35 Einrichtungen und Ereignisse "Infektionskontakte" registriert, die sich zu einem "Super-Spreading-Ereignis" auswachsen könnten, hieß es. Darunter befinden sich vier Schulen, fünf Arztpraxen und die genannte Sexparty.

Insgesamt sind dem Bericht zufolge in Mitte in jener Woche 73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Sie verteilen sich auf 39 Männer und 34 Frauen. Mindestens 55 der Betroffenen haben sich das Virus demnach im Ausland zugezogen, zehn in Berlin. Wo sich die übrigen Betroffenen angesteckt haben, teilte der Bezirk nicht mit.

Wegen der Inkubationszeit des Coronavirus können Infektionen aus der vergangenen Woche bekanntlich auch später noch bekannt werden. 442 Personen befinden sich deshalb insgesamt in Quarantäne, 430 Tests seien durchgeführt worden. Insgesamt habe das Gesundheitsamt 476 Kontaktpersonen registriert, von denen 14 Prozent mit dem Virus infiziert seien - ein Anteil von vier Prozent. (Tsp)