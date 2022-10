Tagesspiegel Plus Potsdamer Medizinhersteller Miethke : Mit ruhiger Hand zum Welterfolg

Seit 1992 stellt die Christoph Miethke GmbH Implantate für Patienten mit Hydrocephalus her. Heute ist sie einer der drei größten Produzenten dieser Produkte weltweit. Ein Besuch am Standort in Potsdam.