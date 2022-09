Preis höher als beim 29-Euro-Abo Berliner Studierende kritisieren zu teures Semesterticket

Wenige Tage sind es noch, ehe das neue 29-Euro-Ticket in Berlin in Kraft tritt. Für regelmäßige Fahrgäste in Berlins Bussen und Bahnen sinkt der Abo-Preis damit zum 1. Oktober massiv. Doch Berlins Studierende müssen auch künftig mehr als den neuen Sonderpreis zahlen. Das Semesterticket, je Halbjahr 193,80 Euro teuer, kostet umgelegt auf den Monat mit knapp 32 Euro ab Oktober mehr als das vergünstigte Berlin-AB-Abonnement, monieren die Studierendenvertreter.

