Die Lebenswerk-Ehrenpreisträgerin stand schon fest, bevor am Freitagabend vor dem Zoo Palast das Defilée zum Deutschen Schauspielpreis begann: Christine Schorn sollte ihn erhalten, unter anderem weil sie „leise das Laute und das Leise mit gleichermaßen kraftvoller Intensität“ spielt. Die 75-jährige war zuletzt bei der Berlinale in „All my Loving“ zu sehen und im ZDF ín „Kreuzfahrt ins Glück“.

Auf die Laudatio hatte sich Knut Elstermann vorbereitet. Vier neue Preise waren vorab vergeben worden. Erstmals gab es eine eigene Kategorie für das Theaterfach. Als Paten hatten die Organisatoren ausgerechnet den Präsidenten der Deutschen Filmakademie gewonnen. Ulrich Matthes machte in seiner bewegenden Laudatio Lust darauf, die von ihm ausgewählte erste Preisträgerin Angela Winkler in der Bühnenrolle zu erleben, die ihn so gefesselt hat. Volker Schlöndorff warf ihr einen Blumenstrauß zu.

Lena Urzendowsky hält nachdenkliche Rede zum Klimaschutz

In weiteren acht Preiskategorien gab es dann außerdem noch 26 Nominierte. Lena Urzendowsky gewann in der Kategorie Nachwuchs für ihre Rolle in „Der große Rudolph“ und bedankte sich mit nachdenklichen Worten zum Thema Klima und einem Dank an die verstorbene Hannelore Elsner.

Den Ehrenpreis Inspiration sollte die Grünen-Politikerin Helga Trüpel bekommen, weil sie sich als EU-Parlamentarierin kontinuierlich für die Modernisierung des Urheberrechts eingesetzt habe. Mit dem Synchronpreis „Die Stimme“ sollte ein oft vernachlässigtes Fach berücksichtigt werden.

Mehr zum Thema Interview mit Ulrich Matthes „Hört auf mit den Vorurteilen!“

Als erste Preisträgerin hatte man Christin Marquitan auserkoren, die unter anderem Selma Hayek und Monica Belluci ihre Stimme verleiht. Den Deutschen Fairnesspreis sollte schließlich die Serie „Dr.Klein“ bekommen, weil die Geschehnisse um die von Christine Urspruch gespielte kleinwüchsige Ärztin Dr. Klein das Thema Diversität besonders gut berücksichtigten.