Problem-Gewässer zwischen Hochhäusern Berlins Springpfuhlteich – so hübsch, so dreckig

Was wird aus dem Berliner Springpfuhlteich? Der hat einen idyllischen Namen, ist aber nicht nur ein Idyll. Im Frühjahr 2024 soll ein chemisch-physikalisches Gewässercheck starten, kündigte das Bezirksamt von Marzahn-Hellersdorf jetzt auf eine Anfrage von June Tomiak, Grüne, im Abgeordnetenhaus an. Das Problem in aller Kürze: „Prioritär muss die Einleitsituation am Gewässer verbessert werden."