Tagesspiegel Plus Probleme bei Wahlorganisation wohl seit 2017 bekannt : CDU fordert Entlassung des Ex-Innensenators, FDP will Konsequenzen in den Bezirken

Laut einem internen Bericht waren Mängel bei der Berliner Wahlplanung seit 2017 bekannt. Der neue Landeswahlleiter kritisiert die „Diskrepanz“ zwischen Problemerkennung und -beseitigung.