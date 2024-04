Programm startet noch im Sommer Senat zahlt Berlinern bis zu 200 Euro Reparaturbonus für Elektrogeräte

Berlinerinnen und Berliner sollen künftig Geld vom Land erhalten, wenn sie defekte Elektrogeräte reparieren lassen. Noch in diesem Jahr will der Senat einen entsprechenden Reparaturbonus einführen. Das teilte Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt (CDU) am Donnerstag im Umweltausschuss des Abgeordnetenhauses mit.