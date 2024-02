Projekt „Görli-Zaun“ in Berlin Wie andere Städte mit ihren Drogen-Hotspots umgehen

Mit Zaunbau und nächtlicher Schließung will der Berliner Senat noch in diesem Jahr ein jahrzehntealtes Problem im Görlitzer Park loswerden: Die offene Drogenszene auf dem alten Kreuzberger Bahnhofsgelände, in deren Umfeld es ständig zu Gewaltvorfällen kommt. Eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im Juli brachte Bewegung in die Diskussion. Dealer, Obdachlose und Süchtige sollen vertrieben werden, und das wird viel Geld kosten: 1,9 Millionen Euro sind für die abschließbare Zaunanlage eingeplant, dazu Personalkosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro für 2024 und das Folgejahr.