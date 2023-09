Tagesspiegel Plus Projektentwicklungen in Berlin : Kriselnde Adler Group verkauft Großprojekt in Pankow

Für den Steglitzer Kreisel und „The Wilhelm“ am Brandenburger Tor werden weiter Käufer gesucht. Das neue Wohnungsbauquartier „Staytion – Forum Pankow“ ist nach dem Verkauf jetzt zu einhundert Prozent bei Kondor Wessels.