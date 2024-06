Promi-Koch in Berlin Jamie Oliver eröffnete erste deutsche Filiale

Aktuell jagt eine kulinarische Neuigkeit die nächste: Vergangene Woche hieß es, dass viele Filialen der Sushi-Kette des Fernsehkochs Steffen Henssler insolvent wären, darunter auch das Hauptstadt-Restaurant „GO by Steffen Henssler“. Anfang der Woche verkündete dann Berlins Sternekoch Tim Raue, dass er jetzt schon Currywurst und Buletten im Berliner Fernsehturm verkauft – obwohl sein neues Restaurant „Sphere by Tim Raue“, rund 200 Meter über den Dächern Berlins gelegen, erst 2025 eröffnet. Und jetzt das: Der britische Star-Koch aller Star-Köche Jamie Oliver weiht seinen ersten Standort in Deutschland ein – in Berlin auf der Friedrichstraße 136 nämlich.

Geöffnet war das Restaurant bereits seit April, aber eben nur geöffnet. Ein so prominenter Chef bedingt natürlich ein ganz offizielles Grand Opening, drunter geht es nicht. Selbiges startete am Mittwoch etwas holprig, weil sehr viele Oliver-Fans in der „Jamie Oliver Kitchen“ speisen und/oder sich vom anwesenden Star Kochbücher signieren lassen wollten, aber nicht durften. Zu einem „Grand Opening“ sind bekanntlich nur geladene Gäste zugelassen – und das waren rund 80.

Im Rahmen der Eröffnung erzählte Oliver der „B.Z.“: „Ich mag Berlin sehr, war oft als Tourist hier. Ich habe viel Currywurst gegessen, wobei mir die süddeutsche Wurst besser gefällt. In meiner Küche finden sich viele Einflüsse der deutschen Küche wieder.“ Und tatsächlich, auf der, nun ja, kreativen Speisekarte findet sich eine Currywurst-Pizza. Auch sonst ist das Angebot recht unspezifisch, zumindest was die regionalen Einflüsse betrifft: Es gibt japanische Pilze, amerikanische Burger, Burrata, Wodka-Pasta oder einen klassischen Caesar Salad. Alles preislich im bezahlbaren Rahmen: das teuerste Gericht, ein Rib-Eye-Steak, kostet 35 Euro.

Der 49 Jahre alte Jamie Oliver wurde insbesondere für seine Kochbücher mit leicht zuzubereitenden Rezepten bekannt. Weltweit verkaufte er bereits über 50 Millionen Exemplare. Seine Restaurantkette „Jamie’s Italian“ mit über 1.300 Beschäftigten meldete 2019 Insolvenz an, nachdem publik wurde, dass in mehreren Filialen erhöhte Werte des E. coli-Bakteriums gemessen wurden und verdorbene Lebensmittel und verschmutzte Küchengeräte gefunden wurden. Zuvor gab es mehrere Fälle von Lebensmittelvergiftungen.