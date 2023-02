Prominente Verlierer der Berlin-Wahl Diese Politiker fliegen aus dem Parlament – oder verpassen den Einzug

Das Berliner Abgeordnetenhaus ist mit der Wiederholungswahl gewachsen: 159 Personen sitzen jetzt im Parlament, 12 mehr als nach der Wahl 2021. Weil sich die Mehrheitsverhältnisse jedoch dramatisch verschoben haben, haben viele bekannte Berliner Politiker den Einzug in das Abgeordnetenhaus verpasst – nicht nur die FDP-Fraktion. Ein erster Überblick.

SPD

Hat es nicht geschafft: Tom Schreiber (SPD). © Mike Wolff

Die SPD hat nicht nur 3 Prozent ihrer Sitze verloren, sondern auch 19 ihrer Direktmandate. Das führt dazu, dass einige prominente Fraktionsmitglieder ihre Sitze räumen müssen – allen voran der bekannte Innenpolitiker Tom Schreiber. Seit 2006 war er Mitglied des Abgeordnetenhaus und besonders durch seine Parlamentsarbeit zur Kriminalität in Erscheinung getreten ist.

Auch Christian Hochgrebe, der ebenfalls in der Innenpolitik gewirkt hat, etwa im Untersuchungsausschuss zur Diese e.G., ist vorerst raus.

Max Landero, Abgeordneter aus Mitte, hatte schon vor der Wahl angekündigt, sich bei Verlust seines Mandats aus der Politik zurückzuziehen – jetzt will er seinen alten Job bei einem Kita-Träger wiederaufnehmen. Ebenfalls nicht gereicht hat es für Nina Lerch: Sie hatte ihr Wahlbüro bereits vor der Wahl vorsorglich gekündigt. Ihr Direktmandat hat auch sie an die CDU verloren, jetzt kehrt sie zurück in den öffentlichen Dienst. Der Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm, konnte sich nicht gegen den AfDler Gunnar Lindemann durchsetzen und kommt ebenfalls nicht ins Parlament.

Grüne

Wieder nicht drin: Monika Herrmann (Grüne). © imago images/Sabine Gudath / Sabine Gudath via www.imago-images.de

Strenggenommen ist sie nicht rausgeflogen: Monika Herrmann verpasste schon 2021 den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Auch diesmal hat es nicht für ehemalige Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin gereicht. Sie muss sich knapp dem Linken Damiano Valgolio geschlagen geben, der vorher noch um sein Mandat gebangt hatte. Auch der prominente Innenpolitiker Benedikt Lux – ehemals Sprecher des Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag am Breitscheidplatz – hat in Steglitz-Zehlendorf diesmal nicht gewonnen: Mit einem Abstand von 1,6 Prozent verlor er gegen seine CDU-Gegnerin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Alexander Kaas Elias, der 2021 im engsten Wahlkreis Berlins mit nur 23 Stimmen Vorsprung gewann, muss sich in Charlottenburg-Wilmersdorf 6 ebenfalls gegen die CDU geschlagen geben. Auch er scheidet jetzt aus dem Parlament aus.

Linke

Keine Dragqueen im AGH: Gloria Viagra verpasst den Einzug. © imago/Pacific Press Agency / IMAGO/Simone Kuhlmey

Für die Dragqueen Gloria Viagra hat es weder in Pankow noch bei der Landesliste gereicht. Auch Norman Wolf hat den Einzug verpasst. Der Fraktionsvorsitzende in der BVV Lichtenberg verlor im engsten Wahlkreis Berlins mit nur 0,7 Prozent Abstand gegen die CDU-Kandidatin Lilia Usik.

CDU

Emine Demirbüken-Wegner ist zwar Parlament, will ihr Mandat aber nicht antreten. © pa/dpa

Dass die CDU eine enorme Anzahl von Direktmandaten gewonnen hat, ist schlecht für die Kandidaten, die ihre Wahlkreise nicht erringen konnten – die haben es auf den Listen nun schwer. So hat etwa die Pankower Politikerin Denise Bittner ihren Wahlkreis mit einem Abstand von 1,1 Prozent an den Grünen Louis Krüger verloren. Zwischenzeitlich lagen die beiden Gegner nur 38 Stimmen auseinander.

Auch für den Steglitz-Zehlendorfer Stadtrat Tim Richter hat es auf der Liste nicht gereicht. Eine kuriose Situation zeigt sich in Reinickendorf 2: Hier hat Emine Demirbüken-Wegner ihr Mandat zwar gewonnen, wird jedoch nicht ins Parlament einziehen. Stattdessen möchte sie Bezirksbürgermeisterin werden, für sie soll eine andere Person aus der Liste nachrücken.

AfD

Kai Borrmann (vorne rechts) ist nicht im Parlament. © dpa / Marion van der Kraats

Mit einem Stimmenzuwachs von 1,1 Prozent hat die AfD keines ihrer Mandate verloren, sämtliche Abgeordnete bleiben im Parlament. Nicht hineingeschafft hat es jedoch unter anderem der Bezirksverordnete Kai Borrmann aus Mitte, gegen den derzeit vor Gericht verhandelt wird: Er soll zwei Frauen rassistisch beleidigt und eine von ihnen geschlagen und gebissen haben.

Ob manche Verlierer doch noch nachrücken können, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, wenn klar ist, ob Personen ihr Mandat nicht annehmen – und, ob es Nachzählungen in knappen Wahlkreisen gibt. Die finale Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses wird erst nach der Sitzung des Landeswahlausschusses am 27. Februar feststehen.

Zur Startseite