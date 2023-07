Problem Generationenwechsel Tausende Unternehmen in Berlin suchen jüngere Inhaber

Den kleinen und mittleren Unternehmen geht der unternehmerische Nachwuchs aus. Zu den geringeren Geburtenzahlen kommt ein sinkendes Gründungsinteresse, und wer gründen will, geht heute eher mit eigenen Produkten in den Markt als in einen bestehenden Betrieb einzusteigen. Gleichzeitig erreichen immer mehr Inhaberinnen und Inhaber das Rentenalter. Neben dem Fachkräftemangel ist die Unternehmensnachfolge wohl das größte Problem für die lokale Wirtschaft.