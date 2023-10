Protest pro Hamas, Polen- und Erdogan-Wahl Warum gelingt Integration nur bei manchen Zuwanderern?

Es sind schwere Tage für die üblichen Erzählungen über Erfolge und Scheitern der Integration von Migranten. Offene Gesellschaften wünschen sich, dass die Zugewanderten mit den Jahren des Zusammenlebens die hiesigen Werte von Demokratie und Toleranz übernehmen. Und, mehr noch: aktiv leben.

Wenn das offenkundig nicht gelingt – auch das gehört zur Verantwortung einer selbstkritischen Gesellschaft –, beginnt das Überlegen: Woran liegt es? An fehlender Aufnahmebereitschaft und Diskriminierung oder an mangelndem Integrationswillen?

Die Gegenwart bietet reichhaltiges Anschauungsmaterial zur Überprüfung. In Israel und der Ukraine toben grausame Kriege. In der Türkei und in Polen gab es Wahlen, die Richtungsentscheidungen zwischen einer autoritären oder einer freiheitlichen Zukunft waren.

Türken für Erdogan, Polen für die Opposition

Wie entscheiden sich Menschen, die aus den betroffenen Ländern stammen und hier leben – zu einem Gutteil seit Jahren und Jahrzehnten – an solchen Weggabelungen?

Die in der Türkei wahlberechtigten Einwohner Deutschlands stimmten zu zwei Drittel für die autoritäre Option: Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Die hier lebenden Polen stimmten zu über 70 Prozent – in Berlin sogar zu 80 Prozent ­– für die demokratische Opposition.

Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza zieht in Berlin erschreckende Bilder nach sich: Tage des Zorns. Ein großer Teil der Solidaritätsbekundungen mit Palästinensern bleibt nicht friedlich. Eine Synagoge wird angegriffen und Häuser, in denen jüdische Menschen leben, mit dem Davidstern markiert – wie in den finstersten Zeiten der braunen Diktatur.

Keine Gewalt der Ukrainer gegen Russen hier

Die Zahl der antisemitischen Taten hat sich vervielfacht. Arabische Zuwanderer jubeln über die Ermordung israelischer Zivilisten und fordern offen die Vernichtung Israels. Eine Solidaritätskundgebung mit Israel wird abgesagt, weil die Polizei die Sicherheit nicht garantieren könne.

Hunderttausende Ukraine, hunderttausende Russen leben in Deutschland. Sie tragen den Konflikt nicht gewaltsam auf deutschen Straßen aus. Sie markieren nicht Häuser des „Feindes“. Von pogromähnlichen Szenen ist nichts bekannt.

Integration kann nur gelingen, wenn Aufnahmebereitschaft und Integrationsbereitschaft zusammenwirken. Es ist notwendig, nach den Versäumnissen der Aufnehmenden zu fragen. Doch die Frage nach dem Integrationswillen der Zugewanderten darf auch kein Tabu sein.

Vorurteile und Diskriminierung sind ein Faktor. Aber darunter leiden auch Polen, Russen, Ukrainer, nicht nur Türken und Araber. Das haben vergleichende Studien seit den Amtszeiten der Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John in den 1990er Jahren ausgeleuchtet. Wer Zweifel hat, kann beim Polnischen Sozialrat nachfragen.

In der Neigung, die Ursachen der beschämenden Bilder dieser Tage eher bei den Aufnehmenden als den Zuwandernden zu verorten, spiegelt sich eine Selbstüberschätzung der Biodeutschen: als liege Erfolg oder Misserfolg an ihnen und als hätten die Migranten weder einen freien Willen noch einen Anteil daran.